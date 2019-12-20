ناشدت النيابة العامة، المشرع، لتأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، وأهابت بالمواطنين الحفاظ على المال العام، "حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين".

جاء ذلك بعد إحالة 10 متهمين للمحاكمة في قضية حريق وسرقة خط المواد البترولية بالبحيرة.

وحذرت النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، "تحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول؛ تحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب".