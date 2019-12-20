كشف الطفل جون منتوث الطالب الجنوب سوداني الذي تعرض للتنمر، تفاصيل مجاورة الرئيس السيسي في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

وأضاف جون، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "كنت قاعد ورا، ومكنتش عارف إني هقعد جنب الريس، والمنظمين قوموني وقالوا لي هتقعد جنب الريس، أنا استغربت جدًا، ورحت على طول قبل دخوله".

وتابع أن الرئيس السيسي عندما حضر إلى عرض مسرحية "المحاكمة" جلس إلى جواره: "كنت مبسوط وشايف الصور بتيجي عليا وعلى فخامة الرئيس، ومكنتش متوقع إني هقعد جنبه، لأني كنت قاعد ورا من البداية، وكل صحابي كانوا مستغربين".

وأردف أن واقعة التنمر الشهيرة التي تعرض لها كانت شيئًا سيئًا للغاية، لكنها تحولت إلى خير بالنسبة له، لافتًا إلى أنه يتمنى العمل في مجال حقوق الإنسان بعد التخرج: "لم أفكر في العودة إلى بلدي، فالحياة هناك صعبة للغاية، وليس هناك أي نقود، ووالدي يعمل في فندق بمصر الجديدة ووالدتي مريضة ولا نستطيع علاجها بسبب زيادة التكاليف، وللأسف لا أحد يساعدنا".