فاز المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق الفنان راغب علامة، بلقب الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، الذي يعرض على شاشة "MBC مصر".

وشارك مهدي عياشي في العرض النهائي، وقام بغناء على مسرح البرنامج أغنية "في مدرسة الحب" لكاظم الساهر.

وشهدت الحلقة الأخيرة من "ذا فويس" الليلة، تنافسًا قويا بين المتسابقين الأربعة، رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ومهدي عياشي من فريق راغب علامة، وقدم كل متسابق أغنيتين في العرض المباشر الأخير.