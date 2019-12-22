طارق شوقي: التعليم المصري يحظى باهتمام دولي كبير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري يحظى باهتمام دولي كبير من قبل مؤسسات "ضخمة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "extra news": "نحاول الاستفادة من خبرات دولية شرقًا وغربًا، ونتعامل مع الوكالة الأمريكية تحديدًا في عدد من المجالات ومنها التعليم، وطلبنا منها خدمة الخطة المصرية، وقد استجابوا لذلك ويقدمون لنا المساعدات فيما يتعلق ببرامج إعداد المعلمين، وهو أكثر شيء مهتمة بها".

وتابع أن الوزارة عقدت شراكات مع مؤسسات كبرى مثل "يونيسيف"، و"يونيسكو"، مردفًا: "بيوت خبرة عالمية ودول تساعدنا ونحاول تطبيق الخبرة الأجنبية في مصر بما يناسبنا، فقد كنا نعاني من تدني جودة التعليم، وقد يكون ذلك فرصة لكي نبدأ من المكان الذي انتهى عنده الآخرون، وقد ارتفع تصنيفنا 16 مرتبة في السنة الأخيرة، وهذا يدل على وجود تقدم انعكس في هذه التصنيفات".