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برشلونة

عاد برشلونة، لطريق الانتصارات مجددا في الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ18 بالدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة، رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح البرسا، أهدافه في شباك ألافيس، بالدقيقة 14، بعد عدة تمريرات من لاعبي الفريق الكتالوني، من الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات القصيرة، أنهاها لويس سواريز، بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها أنطوان جريزمان بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى.

وعاد لويس سواريز، ليصنع الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تهيئته الكرة لأرتورو فيدال، ليستقبلها التشيلي بتسديدة قوية في شباك ألافيس.

وقلص بيري بونس الفارق لألفيس، في الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني.

وعاد ليونيل ميسي، ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة، في الدقيقة 69، بعد تسديدة يسارية أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

واختتم لويس سواريز، أهداف برشلونة بالرابع في الدقيقة 76.

برشلونة يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني برباعية أمام ألافيس (فيديو)

باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزاً سهلاً على حساب ضيفه أميان، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتقدم فريق باريس سان جيرمان، مبكراً في الدقيقة العاشرة عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار، الهدف الثاني في الدقيقة 46، من أحداث اللقاء.

وعاد مبابي، ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65، ليقلص اللاعب ستيفن ميندوزا، الفارق لصالح الفريق الضيف في الدقيقة 70، واختتم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، رباعية فريقه في الدقيقة 84، من زمن المباراة، من صناعة زميله خوان بيرنات.

وبهذا الفوز رفع العملاق الباريسي، رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن مارسيليا، أقرب ملاحقيه، مع وجود مباراة مؤجلة لصالح فريق العاصمة الفرنسية، الذي حقق 15 انتصارا في الدوري حتى الآن مقابل ثلاث هزائم، ولم يتعادل في أي مواجهة.

وتجمد رصيد فريق أميان، عند 17 نقطة، يحتل بها المركز الثامن عشر في الترتيب، حيث يصارع من أجل الهروب من صراع الهبوط، بعدما تعرض لهزيمته التاسعة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و4 انتصارات.

ورفع كيليان مبابي، رصيده بهذه الثنائية، إلى 11 هدفا، ليصعد لوصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الممتاز، خلف وسام بن يدر، مهاجم نادي موناكو، والذي سجل 13 هدفاً.

باريس سان جيرمان يحلق في صدارة الدوري الفرنسي برباعية في أميان (فيديو)

ليفربول

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب مونديال الأندية، على حساب نادي فلامنجو البرازيلي، بعدما انتصر عليه بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد خليفة الدولي، ليحقق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق ليفربول، بصعوبة على حساب فلامنجو، بهدف نظيف، سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بمهارة رائعة، في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، بعد هجمة مرتدة مثالية بدأها هندرسون، نحو ماني، الذي أوصل فيرمينو، للانفراد بالمرمى ليراوغ مدافع وحارس فلامنجو، ويسجل الكرة بهدوء في الشباك.

وحقق الريدز، بذلك لقبهم القاري الثالث تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد الفوز بدوري الأبطال على حساب توتنهام، والتتويج بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وتوج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب "الجولدن بول" في مسابقة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في قطر، وانتهت بتتويج الريدز باللقب الأول في تاريخهم.

وحصل صلاح، على "الجولدن بول" في المركز الأول، بينما احتل برونو هنريكي جناح فريق فلامنجو المميز المركز الثاني خلف النجم المصري.

وقدم صلاح، أداءً مقبولاً على مدار البطولة، بعدما ساهم في تأهل فريقه على حساب مونتيري المكسيكي، بصناعته لهدف كيتا، الأول في نصف النهائي، وكاد أن يسجل هدفاً في النهائي لولا براعة الحارس دييجو ألفيس.

النشرة الأوروبية.. ليفربول أبطال العالم.. صلاح الأفضل ومفاجأة لحجازي