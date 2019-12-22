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الأرصاد تحذر من طقس الغد.. رياح وأمطار وسحب رعدية

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. رياح وأمطار وسحب رعدية

صور.. 4 آلاف سائح يشهدون تعامد الشمس على قدس الأقداس في الكرنك

صور.. 4 آلاف سائح يشهدون تعامد الشمس على قدس الأقداس في الكرنك

الهجرة: "مراكب النجاة" تؤكد اهتمام الرئيس بتوظيف الشباب لبناء الوطن

الهجرة: "مراكب النجاة" تؤكد اهتمام الرئيس بتوظيف الشباب لبناء الوطن

إجراءات أمنية مشددة قبل الحكم في قضية شهيد الشهامة

إجراءات أمنية مشددة قبل الحكم في قضية شهيد الشهامة

"الدواء الأمريكية" تحذر: أدوية شهيرة تسبب مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

"الدواء الأمريكية" تحذر: أدوية شهيرة تسبب مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

عاجل.. محتجون يغلقون البوابة الرئيسية لجامعة المثنى في العراق

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التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

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