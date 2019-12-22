"الاستثمار في التجارة" في نسخته الثانية

شهد الدكتور على المصيلحي / وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى المصري - الايطالي الاقتصادي في دورة انعقاده الثاني.

وقد حضر الجلسة الختامية السيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور / علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد / جوزيبيه رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له، كما حضر الجلسة قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة، ولفيف من الشركات المصرية والإيطالية المشاركة في فعاليات المنتدي على مدار الثلاثة ايام الماضية.

وفى كلمته الختامية أشار المصيلحي الي أهمية عقد هذا المنتدى في هذا التوقيت ويعكس حجم العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين البلدين وثمن المصيلحي الدور الكبير الذى قامت به الأجهزة القائمة على تنظيم هذا المنتدى، وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل وان النجاح الحقيقيه يكمن فى الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تمثل التعاون مع الجانب الايطالي في الكثير من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة.

وأضاف المصيلحي بأنة سيتم توجيه الدعوة للشركاء الايطاليين للمشاركة فى اجتماعات منتدى البحر المتوسط فى مارس القادم.

وفى هذا السياق أشار الاستاذ الدكتور ابراهيم عشماوي / مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها لديها عظيم الاهتمام بالاستثمار فى مصر وخاصة في المراكز اللوچيستية والأنشطة التجارية الآخري وذلك لاعتبارات عديدة من أهمها ان مصر تشهد طفرات تنموية حقيقية كما انها سوق واعدة فى شتى المجالات الاقتصادية وخاصة في أنشطة التجارة الداخلية وان على مدار الثلاثة ايام الماضية شهد المنتدي زخم كبير ولقاءات مكثفة بين الشركات الإيطالية والمصرية أسفرت عن توقيع عدد ٩ اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانب المصري والإيطالي، وقدم عشماوي الشكر لكل الشركاء المعنيين من الجانبين المصري والإيطالي والذين ساهموا في نجاح اعمال هذا المنتدى.

وأكد رئيس الكونفدرالية الإيطالية في كلمته ان اهتمام الشركات الإيطالية بمصر جاء بناء على معطيات قوية أهمها ما تشهده من استقرار وتم اتخاذه من إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات، كما ان الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً وهناك مجالات واعدة للتعاون، وهذا ما اتضح فى ورش العمل التي تم عقدها والتي عكست اهتمام جاد من الطرفين للوصول الي اتفاقات تعاون مشتركة.

وقد أبدى الدكتور علاء عز / امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والأفريقية واليورومتوسطية كل الدعم لهذا المنتدي وان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر وأشار في كلمته ان عقد منتديات الاعمال الاقتصادية يعكس وبحق رغبة الحكومة في تحقيق نجاحات اقتصادية ودعم لاتفاقيات التعاون تم توقيعها في الجلسة الختامية.

وفى ختام اعمال المنتدى تم توقيع عدد ٩ مذكرات تفاهم بين الجانب المصري والجانب الايطالي وذلك على النحو التالي:

١- شركة مريكان الإيطالية وشركة فيرن برو للاستثمار فى مجال المناطق التجارية اللوجستية وإنشاء اول كيان تجاري ايطالى متكامل الانشطة فى مصر.

2- الشركة القابضة للصوامع والتخرين مع شركة ستوديو تيكنو الإيطالية للمشاركة في استكمال الخطة القومية لإنشاء الصوامع فى مصر وخاصة الصوامع الحقلية.

3- جمعية المستثمرين المصرين الأوروبيين وبين الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز التصميم للصناعات الجلدية والإثاث.

4- اتحاد الغرف واليورومتوسطية مع الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية.

٥- شركة بيلا دونا المصرية للملابس الجاهزة مع شركة ديسيرية الإيطالية.

٦- غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية.

٧- شركة ستريم ايجيبت للتسوق والتوزيع مع شركة فيجا فود الإيطالية.

‎٨- شركة العروبة مصر للاستثمار العقارى مع شركة يورينكس للإلكترونيات.

٩- شركة العروبة للاستثمار العقارى مع شركة مريكان الإيطالية.

وأعرب المصيلحي عن سعادته البالغة لنجاح المنتدى في الوصل الى هذه الاتفاقات والتي تعكس علاقة قوية بين اقتصاد البلدين (مصر وإيطاليا) والتي ستفسر عن انشاء مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطن المصري.