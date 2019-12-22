مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقى مشرف بالتربية والتعليم مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل، قبل مدخل سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى نادر ماسخ راغب فهيم 47 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مشرف بالتربية والتعليم وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة السائق ويدعى عبدالحميد السيد عبدالحميد، 39 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية مصابا باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالقدمين، وجرى نقله إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.