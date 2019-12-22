قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية، لإجراء انتخابات مبكرة، والتي كان مقررا عقدها في 31 ديسمبر الحالي، وما ترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12640 لسنة 74ق، والمقامة من الدكتور صلاح النادي أمين عام النقابة، ضد عبدالسلام المليجي بصفته نقيب العلميين، كما قضت المحكمة في الدعوى رقم 3587 لسنة 74 ق، والمقامة من الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة، بوقف تنفيذ قرار النقيب بشطب الأمين العام وأعضاء المجلس من سجلات النقابة.