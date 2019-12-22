استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عقب الجلسة العامة بمكتبه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حيث قدم "عبدالعال" التهنئة للوزير هيكل، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا أن هيكل قيمة برلمانية كبيرة، ورجل متخصص في مجاله، وسيساهم بشكل كبير في إثراء الأداء الإعلامي في الفترة المقبلة.

وقال "عبدالعال" موجها كلامه للوزير هيكل: "سنفتقدك في البرلمان لخبرتك، لكن لا شك أن الدولة كسبت كثيرا بضمك إلى صفوف الحكومة".

ومن جانبه، توجَّه "هيكل" بالشكر للدكتور علي عبدالعال ولجميع أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على أهمية رسالة الإعلام في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب.