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سامح شكري: لم نستبعد من المشاركة في قمة ماليزيا

سامح شكري: لم نستبعد من المشاركة في قمة ماليزيا

شكري يرفض الرد على أردوغان: لا ندخل في أي مهاترات أو نعتدي على الآخرين

شكري يرفض الرد على أردوغان: لا ندخل في أي مهاترات أو نعتدي على الآخرين

ابن دمياط يحصد لقب بطل العالم في الرياضيات الذهنية بتايلاند

ابن دمياط يحصد لقب بطل العالم في الرياضيات الذهنية بتايلاند

مسؤول بـ"الجيش الليبي": الميليشيات الإرهابية في طرابس تحت قبضتنا

مسؤول بـ"الجيش الليبي": الميليشيات الإرهابية في طرابس تحت قبضتنا

شكري: تدخل مصر في ليبيا "إيجابي".. وأي طرف لا يمتلك الحرية المطلقة

شكري: تدخل مصر في ليبيا "إيجابي".. وأي طرف لا يمتلك الحرية المطلقة

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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