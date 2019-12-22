علق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن الفيديو المتداول للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق خرطوش من شرفة منزلها، وذلك أثناء خطبة ابنتها.

وقال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، "أنا معرفش عن الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة مع حضرتك بتسألك انت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، عاوز أقول إن أي نائب هو مواطن، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة".

وتابع: "رئيس الجمهورية بيقول أنا مواطن، رئيس الوزراء بيقول أنا مواطن، رئيس مجلس النواب بيقول أنا مواطن، احنا كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، وأن يغلب الحكمة في أحاديثهم".

وكانت نوسيلة إسماعيل، ذكرت خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن البعض من أهل دائرتها، ينشرون شائعات بشأن رفع الحصانة عنها، وأنها لم تعد نائبة بالبرلمان، طالبة من الإعلامي توضيح الحقيقة حتى يصدق الناس.

وقالت له: "حضرتك بتكلمني على أساس أني برلمانية ولا مواطنة، لازم ترد لو سمحت"، فرد قائلا: "يا سيادة النائبة أنا بكلمك على أنك مواطنة"، فغضبت قائلة: "لا بتكلمني على أني برلمانية"، واعتذرت ولم تستكمل المداخلة.

وكانت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، علقت على الفيديو المتداول لها وهي تّطلق خرطوش من شرفة منزلها، وقالت: "دي كانت أثناء قراءة فاتحة بنتي، أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".

فيما عارضها الإعلامي سيد علي، قائلًا: "بس اللي في إيد حضرتك في الفيديو مش طبنجة"، فردت قائلة: "آه ده خرطوش بس في بيتي، أنا كنت حاسة إني هدخل مداخلة هاتفية في التليفزيون عشان الواقعة دي، كنت مستنياها بصراحة".

وتابعت: "حاجة عادية، أيام الإرهاب والثورة كل واحد بيقف في بيته ويضرب نار، علشان يحسس الناس إن فيه حد موجود، ضرب النار ده طبيعي، لو عاوز ابعتلك رخصة السلاح هبعتهالك"، ودخل الإعلامي في مشادة مع النائبة على الهواء، أنهت إثرها المكالمة.