قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردا على سؤال أحد الطلاب في ندوة بجامعة بني سويف عن قيام بعض الشباب بالزواج من خلال جملة زوجتك نفسي وأنا قبلت: "إن هذا ما هو إلا عبث، وينزل بعقد الزواج إلى مرتبة دنيا، لأن الإسلام وضع شروطا لعقد الزواج أهمها الولي والتوافق والشهود والإشهار، فإذا أردت أن تعرف قيمة عقد انظر إلى شروطه فإذا كثرت دل ذلك على أن العقد عظيم ".

وعن التعليم قال مفتي الديار المصرية إنه أساس البنيان وبدون علم لا ترتقي الأمة ونحرص أن نكون بين أبناءنا الطلاب بين الحين والأخر لنصحح بعض المفاهيم المغلوطة، لدى بعض الشباب خاصة في العصر الحاضر والتي تواجهنا به التحديات من الداخل والخارج ونحن في حرص شديد على أن نلتقي بطلاب الجامعات المصرية من فترة لأخرى لتعديل هذه المفاهيم المغلوطة.

المفتي: الأمن هو ركيزة المجتمع وقُدم على الرزق

أما بخصوص الأمن صرح الدكتور شوقي علام، أن الأمن هو الأساس التي نتركز عليه في المجتمع، فقد قُدم على الرزق حيث جاء في كتابنا الكريم " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ" وهذا دليل على أن الأمن هو الأساس والركيزة التي نرتكز عليها في حياتنا.

وتابع: الأمن الفكري يتحقق من خلال جوانب مختلفة، فهو يتحقق من خلال منظومة متكاملة في المجتمع، والتشدد هو التدين المغشوش ويكون المتشدد لديه انفصام في الشخصية، فالدين لا يتجزأ والأخلاق واحدة، والتدين الصحيح سدا منيعا أمام التدين المغشوش، وحجر عثرة في سبيله.

وعقدت كلية الآداب بجامعة بني سويف بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بني سويف، اليوم الاثنين، ندوة عن ظاهرة "الأمن الفكري ومناهضة الإرهاب"، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بحضور المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة.