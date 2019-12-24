تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقًا للتعاملات التي وردت اليوم، الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الريال على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.