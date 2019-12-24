الإدارية العليا تلغي طعن طالبة هندسة لتحويلها للصيدلة لبلوغها "الرشد"

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبة بكلية الهندسة بأسيوط باعتبار طعنها كأن لم يكن، التي أقامته لتحويلها من كلية الهندسة لكلية الصيدلة وفق مجموع درجاتها الحاصلة عليه بالعام الدراسي 2012، لعدم تصحيح والدها لشكل الدعوى ببلوغها سن الرشد.

وأقام الطعن والد الطالبة وكيلًا عنها لعدم بلوغها سن الرشد، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن رفض تحويلها من كلية الهندسة بنات إلى كلية الصيدلة بنات فصول أسيوط عن العام الجامعي 2012/ 2013، وبعد السير في الدعوى لمدة 6 سنوات بالمحاكم، كلفت المحكمة الإدارية العليا الطاعن "والد الطالبة" بتصحيح شكل الطعن لبلوغ كريمته "طالبة الهندسة" سن الرشد، فلم ينفذ الطاعن ما أمرت به المحكمة فقررت وقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، ومضت المدة ولم يطلب والد الطالبة تعجيل نظر الطعن، ما دعى المحكمة باعتبار طعنه كأن لم يكن.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط أصدرت حكمًا عام 2013 برفض دعوى والد الطالبة لتحويلها من كلية الهندسة للصيدلة.