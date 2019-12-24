طالب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، بالتفكير والصلاة، من أجل الآباء والأمهات، الذين يعيشون في قلق، من عدم قدرتهم أن يوفروا لأبنائهم حياة إنسانيّة كريمة، والمرضى الذين لا يجدون العلاج اللازم والرعاية الواجبة.

جاء ذلك خلال قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بحضور اللواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما طالب بطريرك الكاثوليك، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه مساء اليوم، بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، بالصلاة من أجل كبار السن، الذين يعيشون في خوف، من كونهم غير مفيدين لأحد بل يمثلون عبئًا حتّى على أقرب المقربين اليهم، والصلاة من أجل الأجيال الشابة.3

وقال: "كم من خريجيين لا يجدون عملاً وكم من الأطفال ينشأون في أجواء عائلية غير مستقرة، فيكونون ضحايا الصراعات، نفكر ونصلي من أجل كُلّ المهمشين والمعوزين واليائسين الذين يعيشون فيما بيننا".