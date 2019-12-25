ليستر سيتي ضد ليفربول ونتيجة الزمالك.. أبرز تريندات جوجل

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ليستر سيتي ضد ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن أليكس تشامبرلين، لاعب وسط الفريق، لن يلعب مباراة ليستر سيتي يوم الخميس المقبل، بسبب الإصابة.

كلوب: النوم كان صعبًا في قطر

نتيجة الزمالك

تعادل فريقي الزمالك والإنتاج الحربي سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة، من عمر الدوري المصري، على ملعب السلام.

الزمالك يواصل نزيف النقاط.. ويتعادل أمام الإنتاج الحربي سلبيا (فيديو)

عقب باسم مرسي، مهاجم نادي الإنتاج الحربي على التعادل مع الزمالك سلبيا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا إن الزمالك له فضل كبير عليه، ويتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من سوء توفيق بشكل كبير في الفترة الحالية.

باسم مرسي: الزمالك يواجه سوء توفيق كبير.. وسيعود في أقرب وقت ممكن

أكد الحكم الدولي السابق ناصر عباس أن الحكم أحمد الغندور، تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك في مباراته أمام الإنتاج الحربي.

وقال ناصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "باسم مرسي لاعب الإنتاج لعب على قدم أحمد سيد زيرو ولم يلعب على الكرة وكان لابد أن يحتسب الغندور ركلة جزاء للفريق الأبيض".

حكم دولي: أحمد الغندور تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في مباراته مع "الإنتاج"

يبحث نادي الزمالك عن اليوناني أنطوني مدرب الأحمال، بعدما اختفى وتجاهل اتصالات مسئولى النادي. وتواجد على دكة بدلاء الزمالك عمرو المطراوي، وقام بأداء التدريبات الإحمائية نظرا لعدم تواجد المدرب اليوناني.

عاجل.. هروب أنطونيو مدرب الزمالك بسبب المستحقات

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي، واستمرار تعثر الفارس الأبيض بالدوري المصري، مؤكدا أن رعونة لاعبي الأبيض، هي السبب وليس السحر.

شوبير: رعونة لاعبي الزمالك السبب في التعادل وليس السحر

أكد أحد أعضاء اللجنة الخماسية، المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من المقرر أن تعقد لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًَا طارئًا من أجل بحث توقيع عقوبة صارمة بحق رئيس نادي الزمالك.

عضو بـ"الخماسية" يكشف تفاقم عقوبة رئيس الزمالك بعد حضوره لقاء الإنتاج

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من القائمة التي ستغادر متجهة إلى زامبيا، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي، المقرر له يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وجرى استبعاد حازم إمام لإصابته في لقاء الانتاج.

استبعاد حازم إمام من قائمة الزمالك أمام زيسكو بدوري الأبطال

أعرب أحمد شديد قناوي لاعب الإنتاج الحربي، عن حزنه من التعادل السلبي أمام الزمالك، في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام.

وقال شديد قناوي في تصريحات عقب المباراة: "أنا حزين من التعادل أمام الزمالك، كنا ممكن نحصل على الثلاث نقاط".

أحمد شديد: التعادل أمام الزمالك محزن.. وكنا نستطيع الفوز

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدا، مؤكدا أن فريقه يمر بظروف غاية في الصعوبة.

مختار مختار: التعادل مع الزمالك مكسب كبير.. وكنا الأفضل في الشوط الأول

اتهم رئيس نادي الزمالك، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بالسحر، جاء ذلك بعد تعادل الأبيض سلبيًا أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر الدوري، على ملعب السلام.

رئيس الزمالك: ساحر مصري مع سيد عبدالحفيظ وأفريقي للعتال سبب هزيمة الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحليقه في صدارة جدول مسابقة الدوري، برصيد 24 نقطة، بتحقيق 8 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة، ويتبقي له لقائين مؤجلين، أمام الزمالك في الجولة الرابعة، والمصري في السادسة.

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحلق في الصدارة والزمالك الرابع مؤقتا