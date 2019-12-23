الوزارة الجديدة وعمر مروان.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

الوزارة الجديدة

"تغيير الوزارات المتعلقة بالاقتصاد" سمة غلبت التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، والذي شمل 11 حقيبة وزارية، فيما بقي أصحاب الوزارات الخدمية في منصبهم.

التعديل الوزاري الجديد.. نال من المجموعة الاقتصادية ونجت منه "الخدمية"

شكَّل تفكيك وزارتي "الاستثمار والتعاون الدولى" و"التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى" وفصلهما فى التعديل الوزارى الجديد، اليوم "الأحد"، مفاجأة كبرى للتعديل، وتغييراً شبه كامل لواجهة "المجموعة الاقتصادية"، وذلك بعد خروج المرأة الحديدية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة من الحكومة، بعد مسيرة دامت 4 سنوات، وفصل الوزارة، لتصبح وزارة التعاون الدولى فى التشكيل الجديد، مع نقل ملف الاستثمار (هيئة الاستثمار) لصلاحيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى أصبح وزيراً للاستثمار والإصلاح الإدارى، فى التشكيل الجديد، وذلك أيضاً بعد نقل تبعية ملف "الإصلاح الإدارى" من وزارة التخطيط لرئيس مجلس الوزراء، لتصبح بعدها وزارة التخطيط بمسمى "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، حيث أبقى التعديل الوزارى على الدكتورة هالة السعيد فى هذا المنصب.

مفاجآت التعديل الوزاري.. تفكيك إرث سحر نصر والإطاحة بـ"نصار"

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم فى التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدا أن كلا منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده لخدمة الوطن، فى هذه المرحلة الدقيقة.

في أول تصريحات بعد التعديل الوزاري.. مدبولي يشكر السابقين ويهنئ الجدد

"تغيير الوزارات المتعلقة بالاقتصاد" سمة غلبت التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، والذي شمل 11 حقيبة وزارية، فيما بقي أصحاب الوزارات الخدمية في منصبهم.

التعديل الوزاري الجديد.. نال من المجموعة الاقتصادية ونجت منه "الخدمية"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي حمل بعض المفاجآت حيث شهد نقل تبعية الاستثمار والاصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء، ودمع السياحة مع الآثار في حقيبة واحدة، إضافة إلى استحداث وزارة التعاون الدولي، وعودة وزارة الاعلام.

استحداث ودمج ونقل تبعية.. مفاجآت التعديل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في التعديل الوزاري.. عودة الإعلام وضم الاستثمار والإصلاح الإداري و11 نائبا جديدا

شهدت الجلسة العامة المنعقدة، ظهر اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غياب لأول مرة لوزير شؤون مجلس النواب، وذلك نتيجة التعديل الوزاري الأخير والذي تم بناء عليه اختيار المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب السابق، وزيرا للعدل، فيما تم تعيين المستشار علاء فؤاد وزيرا لشئون مجلس النواب.

بسبب التعديل الوزاري.. انعقاد جلسة البرلمان دون وزير شؤون النواب للمرة الأولى

عمر مروان

تنشر "الوطن" بطاقة تعريفية للمستشار عمر مروان وزير العدل الجديد الذي شغل حقيبة الوزارة خلفًا للمستشار حسام عبدالرحيم، في التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.

بطاقة تعريفية.. عمر مروان وزير العدل الجديد.. مستشار بدرجة رئيس محكمة