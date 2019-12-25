إجراءات احترازية شهدتها مدارس المنوفية، وسط تشديدات بتهوية الفصول، إثر الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمدن مختلفة بالالتهاب السحائى، وجرى حجز ثلاثة منهم فى مستشفى حميات شبين الكوم، فيما تم حجز الحالة الرابعة بمستشفى حميات منوف، وسارعت الأطقم الطبية إلى سحب عينات من الحالات الأربع للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه.

وقال الدكتور محمد العسكرى، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، إن محافظة المنوفية خالية من الالتهاب السحائى الوبائى بشكل قاطع، مؤكداً أن نتائج تحاليل العينات المسحوبة من الحالات المشتبه فى إصابتها أكدت عدم إصابة أى حالة بين الطلاب، وأوضح أن الحالات المشتبه بها لم تكن فى مكان واحد، والمدارس التى تشهد حالات اشتباه بالالتهاب السحائى يتم وضعها تحت المتابعة لمدة 15 يوماً. من جهة أخرى، أصيبت ثلاث طالبات بأعراض تسمم غذائى، أمس، إثر تناولهن «كوكتيل فواكه» من أحد المحلات بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وجرى نقل الطالبات لمستشفى طما المركزى فى غيبوبة تامة، قبل تحويلهن لمستشفى أسيوط الجامعى، وقال مصدر أمنى إن مأمور مركز شرطة طما تلقى إشارة من المستشفى المركزى، بوصول الطالبات «جهاد. ح»، 17 عاماً، و«أسماء. ع»، 18 عاماً، و«إيمان. م. م»، 18 عاماً، مصابات بحالة إعياء شديدة وغيبوبة تامة. وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدة الأولى ووالدة الثانية وشقيق الثالثة قرروا احتساء المصابات «كوكتيل فواكه» اشتروه من محل عصائر ببندر طما، ما أدى لإصابتهن، واتهموا مالك محل العصير بالتسبب فى ذلك، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط عاملين بمحل العصائر، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حجزهما.