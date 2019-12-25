تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف سد النهضة، مؤكدا أن غالبية التصريحات التي يطلقها المسؤولون عن هذا الأمر، تعكس المسار الحقيقي للمفاوضات الخاصة بسد النهضة، "علشان الناس متتفاجئش ولا تخاف".

وأضاف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري: "اللي إنتوا بتسمعوه من المسؤولين في هذا الموضوع، يعكس المسار الحقيقي، التفاوض يسير بشكل جيد، لكن في الآخر عاوزين نصل إلى اتفاق يحقق لينا مطالبنا من المياه".

وتابع: "مطالب مصر من المياه مش عشان تنمية، دي عشان حياة، لكن في أثيوبيا عشان تنمية، والفرق كبير بين الحياة والتنمية، بنحاول نوصل لحل موثق اتفاق ملزم لينا كلنا عشان يوصلنا لأقل الأضرار".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.