قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الانتخابات المحلية أمر مهم جدًا، موضحًا أن هناك تحد من أجل تنظيم 3 استحقاقات انتخابية خلال عام 2020، سواء جرى ذلك في وقت واحد أو على مدار العام.

ووجه السيسي، حديثة لرؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، خلال لقائه معهم على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري: "طب ما تخلوا الموضع عبارة عن نقاش مجتمعي مع المفكرين والمثقفين يوصلوا لتصور ممكن ننفذه، الموضوع مش مرتبط بإرادتي أنا فقط، أنا إرادتي اني استكمل مؤسسات الدولة".

وعن انخفاض أسعار بعض السلع، قال السيسي: "الأسعار خلاص بدأت تنخفض، لكن لسه في طبقة كبيرة جدا من شعبنا ظروفها صعبة مهما كانت الأسعار، أنا مش بتكلم عن الطبقة المتوسطة، أنا بتكلم عن طبقة محدودي الدخل، الطبقة المتوسطة ممكن يوفر الدخل لمطالب بيته وأولاده وحاله، لكن الغلبان هيعمل إيه؟".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.