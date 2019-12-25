تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأزمة الليبية، حيث ذكر أن منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط بالكامل محل اهتمام كبير للغاية للعالم أجمع، كما أنه يتصور أن الدول الكبيرة تشعر الآن أن عدم استقرار ليبيا سينعكس بالسلب، ليس على ليبيا فقط، ولا على مصر فقط، بل على الإقليم بالكامل.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه، اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري: "بقى فيه فهم وإرادة من الدول الكبرى، لعمل صيغة لإيجاد حل رغم الصراع بين الجيش الليبي وبين الجانب الآخر".

وتابع: " لكن على كل حال، كل ما الأمور تزداد صعوبة، قد يكون مفتاحا ومخرجا لإيجاد حل للموقف في ليبيا، واحنا مصلحتنا يبقى فيه استقرار في ليبيا، ويكون فيه حكومة شرعية في ليبيا، ويكون فيه وحدة للأراضي الليبية، وأن تكون إرادة الشعب الليبي هي الإرادة النافذة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.