استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، للقاء نواب المحافظين الجدد، وإلقاء محاضرة لهم، بعنوان "تحديات العمل البيئي والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئي"، وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، المحاضرة للنواب الجدد للمحافظين، وتحدثت فيها عن أهمية الملف البيئي لهم قائلة: "أنتم الذراع التنفيذي في الحفاظ على البيئة"، وتحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة، وعن برنامج الحكومة من عام 2018، حتى عام 2022.

وعرضت أنشطة ومشروعات الوزارة المنفذة في المحافظات المختلفة، وتناولت منظومة المخلفات الجديدة، وأهم عوائدها وعناصرها وبرامجها التنفيذية، والمحميات الطبيعية، وكيف يجري تعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على رأس المال الطبيعي داخل وخارج المحميات.

الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد، تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدريب الثلاث وعشرين نائب، الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، ويستمر التدريب به لمدة شهرين متتاليين.