كشف الفنان هشام عباس، أكثر حلقات برنامج "شريط كوكتيل" الذي كان يقدمه عبر فضائية "الحياة" إلى قلبه، قائلا إنها "حلقات محمد محيي ومروان خوري".

وأضاف عباس، خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "CBC": "أكتر حلقة اندمجت فيها كانت حلقة حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم، لأن تقريبا طلعنا في مرحلة واحدة واتعرفنا في وقت واحد".

وقدم هشام عباس، مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو"، الذي يحظى بشهرة واسعة، ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.