قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بإعدام "ه.ص" 39 عاما، تعمل خادمة، وذلك لقيامها بقتل السيدة المسنة التى تعمل لديها طعنا بالرقبة بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية .

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة "ص.ع" 65 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، داخل مسكنها جثة هامدة وبها طعنات بالعنق .

تم تشكيل فريق بحث جنائي من مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، وبعد وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ص" 39 عاما، ربة منزل، وتعمل خادمة لدي المجني عليها، وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة لغرض سرقة المصوغات الذهبية .