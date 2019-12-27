صور.. محافظ الروتارية يفتتح المعرض الفني الكبير لشباب الإنتراكت

افتتح دكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، وكاتي حليم رئيس لجنة الإنتراكت، المعرض الفني الكبير لشباب الإنتراكت الذي تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة ًفي قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك من منطلق حرص محافظ الروتاري على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة العمرية لأنهم المستقبل، حيث شاهد جميع لوحاتهم الفنية والتقط الصور التذكارية معهم.