أمرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، بحبس 6 أشخاص مقيمين بدائرة منوف، بينهم مهندسين بمجلس المدينة، لقيامهم بتزوير رخص مباني، واتهمتهما بالتربح والحصول علي هدايا نقدية وعينية، وأمرت بحبسهم جميعا 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة في المنوفية بقيادة العقيد محمد كوينة، قد تمكنت من ضبط اثنين من المهندسين يعملان بمدينة منوف بالإضافة إلي أربعة مواطنين من دائرة المدينة لقيامهم بتزوير رخص مباني في المدنية، وإدخال مساحات من الطريق العام لرخص المنازل.

وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة بالمنوفية، أن المهندسين اتفقا مع المواطنين علي إصدار صلاحية الرخصة وإدخال الطريق العام كجزء من الرخصة بأن يكون حرم الطريق داخل المنزل وحبس قطع أرض أخرى، في مقابل الحصول علي هدايا نقدية وعينية من المواطنين المستفيدين .

وأكدت التحريات، أن الرخص اشتملت على الحصول على 3 أمتار عمق في عرض 400 متر، بواقع 1200 متر، حيث تم ضبط 5 رخص مزورة، وجار الحصول على الأوراق في باقي الرخص، وأضافت التحريات أن المهندسين متهمين بالإضافة إلى التهم السابقة بإصدار تراخيص بناء علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، في تصريح خاص لـ "الوطن"، إن التزوير الخاص بالمهندسين ليس بالضرورة أن يكون تزويرا كاملا، بمعنى أن المتهمين أظهروا الواقعة غير الحقيقية في صورة واقعة حقيقية، وبهذا أصبحت الرخصة سليمة ورسمية ولكن بمستندات مزورة، وهو ما نص القانون على أنه خطأ يجب معاقبة مرتكبه .