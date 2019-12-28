أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة مزاولة عاطل مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لنشاطاً إجرامياً تخصص في مجال تصنيع مادتي (البودر والشادو) المخدرة والاتجار بهما بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (25 جراما من مخدر البودر - عدد 308 لفافات ورقية تحتوي ذات المخدر – عدد 104 أكياس بلاستيك من نبات الشادو المخدر – عدد 250 قرصا مخدرا – أمبول لمادة الكيتامين – زجاجتين لمادة أسيتون - ميزانين حساسين – مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.