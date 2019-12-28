قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلبه بإنشاء مجموعة وزارية للنظر في قضايا القطاع السياحي وخدمة المستثمرين، للنهوض بالقطاع السياحي.

جاء ذلك خلال لقاء العناني، بمستثمري البحر الأحمر، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى محافظة البحر الأحمر، بعد توليه حقيبة وزارة السياحة.

وتابع: "الرئيس السيسي أعطاني تكليفات واضحة بتقديم كل الدعم والمساندة لخدمة القطاع السياحي، وحل المشاكل التي تواجة المستثمرين المصريين والأجانب"، موكدًا أن الرئيس داعم رئيسي ومشجع للاستثمار السياحي لأنه يسهم في توفير فرص عمل بشكل كبير.

وطالب وزير السياحة، مستثمري البحر الأحمر، بتقديم اقتراحاتهم والحلول المطلوب تنفيذها لتقديم كافة التسهيلات وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف: "أعطوني مقترحات لحل المشاكل وأنا معاكم، مستعد اجتمع معاكم كل يوم علشان نطور القطاع السياحي".

واستمع العناني لعدد من المشكلات التي تواجة مستثمري قطاع السياحة، وجاءت على رأسها إجراءات إنهاء الأوراق والتراخيص، مطالبين بضرورة تفعيل خدمة الشباك الواحد، إلى جانب تفعيل عدد من القرارات التي تسهم في خدمة القطاع والتنسيق مع البنك المركزي لتسهيل إجراءات الحصول على القروض المالية.

من ناحيته؛ أكد وزير السياحية والآثار، أنه بصدد عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي، غدًا، لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها وسائل دعم المستثمرين.

والتقى ظهر اليوم السبت خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية مستثمري السياحة، كما أجرى جولة تفقدية في عدد من الفنادق والقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.