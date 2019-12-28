علق الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على ما أثير مؤخرا عن قراره بمنع دخول الطلاب للحرم الجامعي بملابس ملفته أو بقصات شعر غريبة، بأن قراره جاء للحفاظ على هوية الطلاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E"، أن القرار ليس جديدا لكن تم تفعيله بشكل أكثر حزما، بسبب التصرفات التي بدرت من بعض الطلاب والتي لا تتلاءم مع قدسية الحرم الجامعي.

وأضاف أن القرار جاء للحفاظ على سلوكيات مجتمع محافظة الوادي الجديد، "جامعة الوادي الجديد جامعة وليدة بها 6 كليات تخدم المحافظة، مجتمع المحافظة محافظ وله عاداته وخصوصياته بالإضافة إلى قيم الجامعة والحرم الجامعي".

وتابع أن قرار الجامعة جاء استباقيا لاحتواء أي ظاهرة قبل انتشارها، "أخدنا الموضوع بشكل استباقي إسوة بالجامعات الكبرى، والسنادي شعار الجامعات كان الانضباط سواء من حضور المحاضرات إلى المظهر العام لعضو هيئة التدريس والطالب نفسه"، مشيرا إلى أنه زار معظم الدول الأوروبية وعلى مقدرة لمعرفة الظاهرة أو السلوك الدخيل على المجتمع.

واستطرد: "جاتلي بعض الإشارات من أولياء الأمور، وقولنا نعمل إجراء احترازي استباقي ولقينا صدى واسع بين المجتمع والطلاب نفسهم ولم نلاحظ أي حالة في أيام الامتحانات، وأي طالب بيدخل بملابس غير لائقة بيتم التنبيه عليه ولا يؤخذ ضده إجراء من المرة الأولى.

لترد الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أنه لا يوجد معيار محدد، "رئيس الجامعة عايز رأيه بس هو اللي يمشي، لكن أولى بيه إنه يعلمهم ويغرس فيهم قيم المجتمع وإزاي يحبوا بلدهم، لكن من حق الطلاب يلبسوا اللي هما عايزينه، لأن الطلاب من أبناء المحافظة وليسوا دخلاء عليها"، وتساءلت: "دول طلاب من أبناء المحافظة إزاي هيجيبوا قيم مختلفة عنها؟".

ليرد عبدالعزيز: "أنا فعلا بعلمهم قيم للحفاظ على هويتهم، لكن الطلاب مش من الوادي الجديد بس، والطلاب اللي موجودين في الجامعة من كل محافظات مصر، وطلاب المحافظة مش في معزل عن العالم".

وأكد ضرورة أن يأتي الطالب إلى الجامعة للتعلم لا للفت النظر، "هو مش طالع البلاج، ولازم ييجي بلابس لائقة، ومحدش اتكلم على شعر البنات، إحنا اتكلمنا على الولاد اللي قاصين شعرهم بشكل غريب، والموضوع سلوكيات غريبة عن مجتمعنا بنحاول نحد منها مش أكتر، القرار كان تنبيهي على الالتزام بالقيم والمبادئ وعدم ارتداء ملابس ملفته".

وأشار إلى أن موظف الأمن هو من سيقرر من يدخل من عدمه، "أما يلاقي طالب أو طالبه جسمه كله باين ومقطع هدومه أو بنت لحمها كله باين مش هيدخلها".

لترد الشوباشي: "مفيش طالب ممكن يروح الجامعة ولحمه باين، لكن هو عايز يعمل محاكم تفتيش ويطبق وجهة نظره".