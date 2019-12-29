ضبط ٦ أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في بني سويف

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، القبض على 6 من أفراد عائلتين، عقب وقوع مشاجرة بينهما بالطوب والحجارة، بقرية "ميانة" التابعة لمركز "إهناسيا" غرب بني سويف، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية بينهما، دون حدوث إصابات أو تداعيات سوى وفاة ربة منزل بأزمة مرضية تصادف مرورها من بالقرب من مكان المشاجرة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، بمشاجرة ومتوفاة بقرية ميانة دائرة المركز، حيث أمر بسرعة انتقال قوات الأمن وفض المشاجرة وضبط أطرافها.

وبانتقال قوات الشرطة إلى القرية تبين حدوثها بين كل من: طرف أول "عائلة الفلاحين" ومنها: "تاج. م. ع" ٥٧ عاما، مؤذن مسجد بالأوقاف، و"أحمد. م. ا" ٢٨ عاما، عامل، و"محمود. ا. أ" ٢٠ عاما، طالب، وطرف ثاني "عائلة الروبي": "ياسر. ا. ش"، فلاح، ٣٨ عاما، و"ناصر. ا. ش"، ٤٦ عاما، فلاح، و"فواز.ر. ع" ٥٨ عاما، سائق، جميعهم مقيمين قرية "ميانة" دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يرجع إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية، تراشق خلالها كل منهما الآخر بالطوب والحجارة، دون حدوث أي إصابات، إلا أنه تصادف تواجد ربة منزل تدعى "وزنه. ع. ه" ٥٨ عاما، من عائلة الروبي، بمكان المشاجرة، فسقطت مغشياً عليها دون التعدي عليها من أحد، ونقلت على إثرها لمستشفى إهناسيا المركزي، وتوفيت عقب وصولها.

وتبين من التحريات الأولية أنه بسؤال "وحيد. ر. ع " فلاح، نجل شقيق المتوفاة، أيد مضمون ما جاء بالفحص، وأضاف أن المتوفاة تعاني من مرض الضغط والسكر وسبق لها إجراء عملية بالقلب، وتوفيت بسبب مرضها، دون تعدي أحد عليها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.

كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم (3961) إداري مركز شرطة أهناسيا.