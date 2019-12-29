"راسمك في خيالي" لـ"حماقي" تقترب من 6 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين

اقترب كليب "راسمك في خيالي"، الذي أطلقه الفنان محمد حماقي، عبر قناته الخاصة باليوتيوب من حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين.

"راسمك في خيالي"، كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع ومكساج تميم ومن إخراج مصطفى عامر.

تم تصوير الكليب خلال آخر حفل لحماقي في كايرو فيستيفال سيتي، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، من محبي ومتابعي محمد حماقي.

وشهدت أغنية "رسمك في خيالي"، التي قدمها "حماقي"، للمرة الأولى على البيانو، صعود شاب يدعي عمار بصحبة فتاة على خشبة المسرح، وقام بخطبتها خلال الأغنية أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لحماقي الذي حرص على تهنئتهما، وقال له الشاب إنه لم يجد أفضل من هذه المناسبة والأغنية لتقديم خاتم الخطوبة لها، وكان هذا المشهد ضمن أحداث الكليب.