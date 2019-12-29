فيديو.. الجيش الليبي يضيق الخناق على ميليشيات طرابلس قبل تحريرها

تتزايد وتيرة الدعم التركي لميليشيات طرابلس الإرهابية مع انتصارات الجيش الوطني الليبي، حيث تواصل تُركيا تجنيد الميليشيات الإرهابية المرتزقة في سوريا وتنقلهم للقتال في ليبيا بجانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في طرابلس من أجل مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتخليص طرابلس من هذه الميليشيات، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

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وأوضح التقرير، أن حوالي 100 مُسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تُركيا على متن رحلات على الخطوط الليبية والأفريقية آخرها هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس، كما بلغ عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن 4 رحلات كبيرة، حيث ضاق الخناق على ميليشيات طرابلس، ورئيس حكومتها، فتحولت إلى استدعاء التدخل التركي أملا في وقف زحف الجيش الوطني لتحرير العاصمة.

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وأوضح التقرير، أن فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا فتحت الباب أمام تسجيل أسماء الراغبين للذهاب للقتال في ليبيا وهذا أدى إلى مغادرة 8 آلاف مسلح من سوريا إلى مدينة غازي عنتاب التركية في استعداد لنقلهم إلى ليبيا عبر مسارات مختلفة، فيما ترجمت وعود الرئيس أردوغان للسراج بمدد عسكري، في خطوة أولى بإرسال ما يزيد عن ألف مقاتل سوري من التنظيمات المتطرفة للقتال إلى جانب الميليشيات.