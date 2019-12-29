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فيديو.. الجيش الليبي يضيق الخناق على ميليشيات طرابلس قبل تحريرها

فيديو.. الجيش الليبي يضيق الخناق على ميليشيات طرابلس قبل تحريرها

بالصور.. وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يزوران قرية تونس ومدرسة صناعة الخزف والفخار

مقتل شرطي في هجوم إرهابي غرب النيجر

مقتل شرطي في هجوم إرهابي غرب النيجر

محافظ الوادي الجديد يبحث الإعداد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول للتمور

محافظ الوادي الجديد يبحث الإعداد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول للتمور

"العناني" يلتقي رؤساء الغرف السياحية لبلورة خطة الارتقاء بصناعة القطاع

"العناني" يلتقي رؤساء الغرف السياحية لبلورة خطة الارتقاء بصناعة القطاع

افتتاح 44 مدرسة وتطوير 4 مستشفيات.. أبرز إنجازات القليوبية في 2019

افتتاح 44 مدرسة وتطوير 4 مستشفيات.. أبرز إنجازات القليوبية في 2019

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"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

"رقص بدون شورت".. تفاصيل قضية جوهرة من إخلاء السبيل لتأييد الحبس

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

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