يحدث اليوم: استكمال مباريات الدوري.. وبدء امتحانات النقل بالأزهر

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 30 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تقيم نقابة الصحفيين احتفالية كبرى لتكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالجواد منصور رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، والتي ينظمها خريجو قسم صحافة بكلية الأداب جامعة سوهاج، ويشارك فيها عدد كبير من قيادات الهيئات الصحفية والإعلامية ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة وذلك في الواحدة ظهرا.

- تطلق النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر الشريف، وتستمر حتى 6 يناير المقبل.

- يعقد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا بمقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل، للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) المقرر انعقاده خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" .

- يعرض نادي السينما بمسرح دار أوبرا دمنهور في السابعة مساء الفيلم الأمريكي "العائد" من إخراج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو.

- تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة الثلاثين لصالون الشباب في تمام الساعة السابعة مساءً بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

- تنظم كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم معرض جماليات الحرف العربي، وذلك بقاعة الثورة بالكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

- نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعي "، في السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون.

- تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، احتفالية غنائية في قاعة علي مبارك بمبنى دار الكتب بكورنيش النيل، في الحادية عشر صباحا.

- تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ثقافية بعنوان "حكايات بيرم التونسي"، وذلك على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

- تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية "ميت أشنا"، بمركز أجا وتستمر لمدة يومين، حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين .

- تختتم في الثانية ظهرا الفترة الزمنية المخصصة لقبول طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة الدقهلية.

- محاضرة عن مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، بمناسبة ذكرى ميلادها تلقيها نسرين إسماعيل في الحادية عشرة صباحا، بقصر ثقافة نجيب سرور بقرية "إخطاب" مركز أجا.

- كما تنظم المكتبة الثقافية بقرية "شبرا سندي" مركز السنبلاوين مسابقة في الغناء والشعر عن أغاني أم كلثوم في الحادية عشر صباحا بمقر المكتبة، وتنظم المكتبة الثقافية بقرية (اللاوندى) مركز شربين مسابقة في الغناء والرسم للأطفال في العاشرة صباحا بمقر المكتبة.

- تستضيف المكتبة الثقافية بقرية (كفر غنام) مركز السنبلاوين ورشة للحكي عن حياة أم كلثوم، وذلك في الحادية عشر صباحا بمقر المكتبة.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي نادي مصر و طنطا في الأسبوع الـ 11 من منافسات الدوري العام المصري وذلك في الثانية و النصف ظهرا.

- كما تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الجونة والإنتاج الحربي في الأسبوع الـ 11 من منافسات الدوري العام المصري وذلك في الخامسة مساء.