سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.