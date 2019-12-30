أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنّه من المتوقع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف المركز أنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد الأربعاء من خلال الصور التالية:

كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، قال إنّ سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، فضلا عن زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية والسلوم ومطروح والإسكندرية.