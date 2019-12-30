تستقبل ساقية الصاوي حفل "أم كلثوم تعود من جديد" الأول لعام 2020، الذي يقدمه مسرح الساقية للعرائس، يوم الخميس 2 يناير، على مسرح قاعة الحكمة.

وتطل كوكب الشرق في حفلتين متتاليتين في تمام السادسة والثامنة مساءً، ويتضمن برنامج الحفل أغنيتي اسأل روحك و دارت الأيام.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 37 جنيها، يمكن الحصول عليها من مقر الساقية بالزمالك أو من خلال موقعها الإلكتروني.

يذكر أن مسرح عرائس الساقية أطلق عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، وتقوم الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، في مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، والذي يقدم في الخميس الأول من كل شهر، وقدم مشروع العديد من الحفلات لنجوم الزمن الجميل منهم عبدالحليم حافظ، شادية، فريد الأطرش وغيرهم من النجوم.