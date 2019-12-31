سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت قبل اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.