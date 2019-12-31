لقي طفل مصرعه إثر اصطدام جرار زراعي به أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز المراغة بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "كريم.ا.ع" 7 سنوات ويقيم بناحية دائرة المركز "جثة هامدة"، وانتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده "السيد.ع.م" 42 عاما موظف بالبريد ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق بناحية شندويل البلد دائرة المركز اصطدم بـه جرار زراعي، قيادة "محمود.ا.م" 24 عاما عامل ويقيم بناحية نجع العطوه دائرة المركز مما نتج عنه وفاته واتهم قائد الجرار بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وجرى ضبط قائد الجرار وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.