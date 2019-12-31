رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لاستقبال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين احتفالات المواطنين والوافدين من العرب والأجانب.

ورفعت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وذلك لتأمين استقبال، وأوضح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تقرر تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة؛ لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى مضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين في كافة التخصصات، موجهًا باستمرار العمل بالأقسام الحرجة كأقسام الكلى الصناعية، التي تعمل نوبات الغسيل بها على مدار 24 ساعة.

وأكد عثمان، أنه جرى تنسيق كامل بين المديرية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي جامعة الإسكندرية من أجل تقديم الخدمة الطبية من مستشفيات الجامعة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي من خلال هذه الغرفة التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وزاد أنه جرى التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف المجهزة بأماكن الاحتفالات من طريق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على طول المحافظة، وهى سيارات مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الطوارئ والحالات الحرجة، إضافة إلى نقل الحالات الأقل خطورة داخل المدينة.