أعلن الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، عن صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتثبيت 193 من المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، على درجة دائمة، وإدراج مخصصاتهم المالية ضمن تأشيرات موازنة المديرية للعام المالي 2019/2020، بعد قرابة 8 سنوات من التعاقد معهم.

وقال عبد الرحمن إن قرار تثبيت المتعاقدين يأتي بعد عدة مخاطبات ومقابلات مع مسؤولي وزارتي التربية والتعليم، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد دراسة معتمدة من القطاعات المعنية بالجهاز، والتى أعتمدها رئيس الجهاز.

وأضاف "برعي" أن مخاطبة الجهاز تضمنت منح المتعاقدين البالغ عددهم 193 موظفًا مستحقاتهم المالية المقرر قانونًا، وذلك اعتباراً من بداية تنفيذ هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وقدم عضو مجلس النواب التهنئة للمتعاقدين، مطالبًا مديرية التربية والتعليم بالإسراع في إنهاء إجراءت تثبيت المتعاقدين لتحقيق الآمان الوظيفي، وتقنين أوضاعهم الوظيفية. من جانبهم، أعرب الموظفون المتعاقدون، ممن شملهم قرار التثبيت عن سعادتهم لصدور قرار تثبيتهم.