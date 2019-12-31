"ما تيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

- مهرجان شمندورة الذي يتضمن فقرات غنائية بمشاركة عمالقة الفن النوبي والسوداني وفنانين أسوان، إضافة إلى فقرات مسرحية واستعراضية لعرض الرقصات النوبية الشعبية بساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 62 جنيهًا.

- حفل موسيقى الكيان بقيادة عزمي بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 77 جنيهًا.

- حفل Glass Onion بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر 160 و210 جنيهات.

- عرض أوركسترا القاهرة السيمفوني بالقاعة الرئيسية احتفالًا بالكريسماس في دار الأوبرا الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 85 و110 جنيهات.

- حفل غنائي لرحاب عمر بدار الأوبرا الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.

- حفل غنائي لأحمد ناصر بدار الأوبرا، وأسعار التذاكر 35 و45 جنيهًا.

- حفل Egyptian Project على ستيدج الزمالك الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 200 جنيه.