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حصاد 2019.. بدء جني الثمار

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خريطة إنجازات ميناء دمياط في 2019.. أبرزها مجمع استثماري

عاجل.. ترامب: إيران المسؤولة عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

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120 مليون جنيه لتطوير 6 كباري ومحاور مرورية بالجيزة

120 مليون جنيه لتطوير 6 كباري ومحاور مرورية بالجيزة

محافظ دمياط تعلن عن بدء التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية

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تستمر لمدة يومين.. نوه "عيد الميلاد" تجتاح الإسكندرية

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جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

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