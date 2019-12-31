استعرض برنامج "الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان "انهيار في الداخل وبلطجة وعدوان بالخارج.. عام من الخراب في تركيا تحت حكم أردوغان"، حيث استعرض مسيرة الخراب والدمار التي عاشتها البلاد خلال عام 2019، بسبب سياسات رئيسها رجب طيب أردوغان.

وجاء في التقرير، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، خسر مدنًا كبرى في الانتخابات المحلية، مثل العاصمة أنقرة، أسطنبول، وأزمير، وشهد الحزب الحاكم تزايد الاستقالات بين أعضائه، بعد الانتخابات المحلية.

وتعتبر تركيا ثاني أكثر دولة بها سجناء بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون التركية إلى 120 صحفيًا، وتحتل تركيا المرتبة الـ157 دوليًا، من حيث حرية الصحافة، خاصةً بعد إلغاء البطاقات الصحفية لـ685 صحفيًا، وقرر نظام أردوغان عزل 24 رئيس بلدية منتخب، وتعيين آخرين موالين له.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، وزاد العجز التجاري لأكثر من 3 أمثاله، كما ارتفعت معدلات التضخم، إلى أكثر من 10.5%، بينما تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها أمام الدولار، حيث وصلت مستوى الديون إلى 220 مليار دولار، في ظل ركود في معظم القطاعات الأساسية بالاقتصاد التركي.

وعلى المستوى الخارجي، واصلت تركيا دعم التنظيمات الإرهابية، خاصةً في سوريا وليبيا، وسط تنديد بعالمي بالعدوان التركي على سوريا وتزايد الدعوات، خاصة من فرنسا، لطرد تركيا من حلف الناتو، وتنديد إقليمي ودولي لانتهاك المياه الإقليمية لقبرص.