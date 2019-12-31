مدحت صالح يقصف جبهة "العسيلي": "اتصورت معاك بدون واسطة"

تحدثت الإعلامية منى الشاذلي، مع الفنان محمود العسيلي، على الموقف الذي هُوجم بشأنه عندما قال لأحد الأشخاص في إحدى حفلاته "معاك واسطة عشان تتصور"، وذلك خلال استضافتها العسيلي ومصطفى حجاج ومدحت صالح، في برنامج "معكم"، على شاشة "CBC".

ومازح مدحت صالح، "العسيلي" على الهواء، حيث قال "أنا عن نفسي اتصورت مع العسيلي من غير واسطة"، الأمر الذي أضحك كل جمهور البرنامج، فيما علقت الإعلامية: "ده قصف جبهة".

وقال العسيلي إن القصة كانت بسيطة للغاية، ولكن السوشيال ميديا لا تّرحم، حيث ينتظر الكثيرين على السوشيال ميديا أي خطأ أو ذلة لسان من أجل تضخيم الأمر، موضحًا أن تلك الواقعة كانت في الإسكندرية أثناء حفل تخرج دفعة من كلية الفنون الجميلة، وكان عدد الحاضرين 1500 شخص.

وأشار محمود العسيلي إلى أنه شاهد أحد منظمي الحفل، الذي من المفترض الحفاظ على نظامه، يصرخ قائلا له "عاوز صورة يا عسيلي، صورة يا عسيلي"، وأشياء أخرى من هذا القبيل، فرد عليه العسيلي بأن ينتظر حتى انتهاء الحفل ولكن الأخير لم يتوقف عن النداء.

وتابع: "رديت عليه قولتله جامد يعني ومعاك واسطة عشان تتصور"، موضحًا أنه يعترف بأنه خانه التعبير في هذا الموقف، ولكنه كان يريد إيصال رسالة مفادها بأنه ليس أفضل من أي شيء في الحضور، وكان عليه أن ينتظر حتى انتهاء الحفل، مضيفًا: "حد ابن حلال خد المقطع ده ونشره على السوشيال ميديا، بقت حملة ضدي فجأة، بس الحمد لله عديت منها".