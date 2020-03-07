وزير الأوقاف يجري اتصالا هاتفيا لتقديم العزاء لأسرة الشيخين المتوفيين

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اتصالا هاتفيًا بكل من محمود العجمي الأخ الأصغر للشيخ محمد العجمي، ومحمد حسني ابن عم الشيخ هاني محمد إسماعيل، بمستشفى بني سويف، وذلك لتقديم واجب العزاء للأسرتين من جهة والاطمئنان على انتهاء إجراءات تسلم جثمان كل منهما من جهة أخرى.

وأكد الدكتور ماهر جبر عميد مركز الثقافة الإسلامية ببني سويف، والذي ظل على تواصل دائم مع الوزير حتى طمأنه منذ قليل على انتهاء جميع الإجراءات اللازمة، وأن الأسرتين بصدد تسلم الجثمانين والتحرك من بني سويف إلى أسيوط.

نعت وزارة الأوقاف، الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الشرقية السابق، اللذين لقيا الله اليوم إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.

ودعت الأوقاف الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجزيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

ووجه وزير الأوقاف، الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.