"قضايا الدولة": بعض المستثمرين لجأوا للتحكيم ضد مصر عقب 25 يناير

قال الدكتور عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر موقعة على 100 اتفاقية دولية ومضمن فيهم شرط اللجوء للتحكيم، موضحا أن قانون الاستثمار المصري واتفاقيات الاستثمار التي تبرمها مصر مع دولة المستثمر الأجنبي تساعد المستثمر على مقاضاة الدولة المصرية في الخارج.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه الاتفاقات مطلوبة لجذب الاستثمارات وتقدم من خلالها تسهيلات، ولكن في نفس الوقت أيضا أن يأمن المستثمر أمواله، مشيرا إلى أن الدول تعزز ثقافة جذب المستثمر من خلال عقد اتفاقيات استثمار ثنائية بين الدول العديدة، متابعا: "مقدرش أقول الاتفاقيات دي سلبية بل بالعكس إيجابية".

وأشار إلى أنه يجب تنظيم وحوكمة الإجراءات الحكومية التي تتبع مع المستثمر، لعدم دفع المستثمر للجوء للتحكيم الدولي عند المنازعات، موضحا أنهم تعرضوا لبعض الخسائر التي أعقبت 25 يناير 2011 بسبب أنه تلى هذه الفترة التحرر من بعض القيود لعقود مبرمة لمستثمرين أجانب والذين أخلوا ببعض الالتزامات وبعضهم أقاموا دعاوى انتهت لصالح مصر أو بعضها ضدها مثل الحكم الذي صدر في 2018 ونهاية 2019.