وزيرة الصحة: "بزعل جدا من اللي بيقولوا عندنا إصابات بكورونا ومخبيين"

أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استيائها الشديد من قول البعض "عندنا إصابات بفيروس كورونا والحكومة بتخبي"، موضحة أن أول إصابة لفيروس كورونا في أفريقيا كانت في مصر، "الإصابة مجتش من واحد قال أنا عندي ارتفاع في درجات الحرارة، دي جات نتيجة التقصي، وطلعت حالة إيجابية لكن بدون أعراض"، وهذه الحالة بعد 48 ساعة أصبحت سلبية، ولكن حُسبت حالة مصابة رغم أن تم شفاؤه.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن لجنة التقصي ذهبت إلى المركب الذي كان موبوءا ووجدت فيه حالات إيجابية بدون أعراض "الـ 59 حالة اللي تم تسجيلهم في مصر بينهم 51 حالة بدون أعراض، وهم لمخالطين حالة من مصابي فيروس كورونا"، مؤكدة أن الوزارة قررت عمل تقصى أعلى وقامت بمسح المراكب المتواجدة في الأقصر وأسوان، وكذلك في الفنادق الثابتة، وتم أخذ عينات عشوائية لمعرفة مدى انتشار الفيروس.

وتابعت: "الحمد لله أخذنا 558 تحليل كعينة عشوائية وظهرت نتيجتهم 100% سلبي، مفيش دولة بتعمل تقصى بالشكل ده عشان تتأكد إن معندهاش إصابة".