وزيرة الصحة: الأصحاء المخالطين بنعزلهم وفي دول بتقولهم اعزلوا نفسكم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 49 أجنبي كانوا على متن المركب النيلي، وكانت نتيجتهم من البداية سلبية، طلبوا مغادرة البلاد، موضحة أن وزارة الصحة تنصح بأن يتم بقاؤهم 14 يوما تحت الملاحظة، رغم أن الدول لا تقوم بذلك "الدول الأخرى لو لاقت الحالة سلبية يقولك روح أعمل عزل ذاتي مع نفسك، ولو شعرت بحاجة خلال الـ 14 يوم تعالى".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "بناء على طلب الجنسيات الأجنبية سمحنا لهم بالمغاردة بعد التأكد من السلبية النتائج، فيه 48 واحد غادر، واحد ملحقش الطيارة، وفيه 35 شخص هيغادروا بكره الأربعاء من جنسيات مختلفة". وتابعت: "ولادنا المصريين نصحنا إنهم يخلوهم تحت رعايتنا 14 يوم".