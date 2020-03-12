مصدر طبي: سبب وفاة عروس النادي الصحي والعاملة الفلبينية "الاختناق"

كشف مصدر طبي أن سبب وفاة عروس نادي صحي بالنزهة وإحدى العاملات التي تحمل جنسية الفلبين هو الاختناق نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق الذي التهم محتويات النادي.

وأضاف المصدر أنه تم الكشف الظاهري علي الجثتين، وتابع المصدر وتم إرسال تقرير بسبب الوفاه للنيابة العامة التي أصدرت قرارها بالدفن.

البداية، تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادي صحي "سبا" في الطابق الخامس بمنطقة النزهة، انتقلت الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع عروس وعاملة فلبينية وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "ندا" عروس، لم يمر على زواجها شهور، وتوجهت إلى النادى الصحي لعمل جلسات علاج طبيعي، ونشب الحريق داخل النادي الصحي، ولقيت مصرعها وأحدى العاملات بالنادي فلبينية الجنسية .