"سد النهضة" يتصدر فعاليات الجولة السابعة لـ"الحوار المصرى الأمريكى"

نظّم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الجولة السابعة من الحوار المصرى الأمريكى، بالشراكة مع مؤسسة هاندرز، وكنائس المسيح المتحدة، وتلاميذ المسيح، والمشيخية بالولايات المتحدة، ومجلس كنائس كل أمريكا، فى الفترة من ١ إلى ٦ مارس الجارى بالولايات المتحدة.

"زكى": الدولة تسعى لتأصيل قيم المواطنة

ضم الوفد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والسيد الشريف، وكيل أول البرلمان، رئيس نقابة الأشراف، والنواب الدكتور عماد جاد، وداليا يوسف، ونادية هنرى، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمود القط، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، وسميرة لوقا مدير أول منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وكشفت الهيئة، فى بيان لها، أن الوفد التقى فى جلسة حوار بعنوان «الحوار بين دور الفاعلين حول الدين»، تحدّث خلالها الدكتور القس أندريه زكى حول عدة قضايا هامة فى الشأن المصرى كتمثيل الأقباط فى البرلمان، وجهود الحكومة المصرية فى محاربة الإرهاب، والتأثير الإيجابى لهذا على الشارع المصرى والمواطنين المصريين فى تعريف الهوية الوطنية المصرية واستعادة مفهوم الدولة القومية. كما تناولت كلمته أيضاً رصداً للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات الإسلامية المسيحية فى مصر.

وأشار رئيس «الإنجيلية» فى كلمته إلى الإجراءات والقرارات غير المسبوقة التى اتُخذت بشأن عدد من القضايا التى كانت تهم الأقباط، مثل قوانين الأحوال الشخصية، وبناء وتنظيم الكنائس، وإنشاء هيئة أوقاف للأقباط الإنجيليين. إضافة إلى أهم المظاهر التى تعكس اهتمام الدولة بدءاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى الاهتمام ببناء كنيسة بجانب المسجد فى كل التجمعات السكانية الجديدة، وزيارات الرئيس للكنيسة فى تهنئة عيد الميلاد على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كأول رئيس مصرى يزور المسيحيين لتهنئتهم بالعيد.

وأكد «زكى» أن الدولة تهتم بتأمين كافة الاحتفالات والفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالأقباط، مشيراً إلى أن هذه المظاهر تعكس بشكل واضح اعتبار الدولة لتأصيل قيم المواطنة والعيش المشترك أولوية أولى فى تشكيل وعى الشخصية المصرية، ما ينعكس إيجابياً على حالة التعايش داخل المجتمع. مؤكداً ثقته فى أن «الوضع فى مصر مستمر فى التقدم، وأن المجتمع بأسره سوف يصبح أقوى، حيث يجرى تطوير الجيل القادم من القادة المصريين، ما يجعل المستقبل مشرقاً».

وقال سيد الشريف فى كلمته: «إن قضايا التسامح والسلام وإعلاء قيمة المواطنة وتصويب الخطاب الدينى، هى أهم ما نحتاج للحديث بشأنه»، وتابع أن «مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن وبناء الدولة الوطنية أحد أهم الكليات الست التى يجب الحفاظ عليها فى الفكر والدين الإسلامى، وهى: الدين والوطن والنفس والعقل والمال والعرض»، مؤكداً أن «دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة هما الحل وأهم الضمانات لتحقيق التعايش السلمى، والأمن والسلام العالمى والاستقرار المجتمعى وفقه العيش المشترك»، وأضاف «الشريف» أن «التجربة المصرية فى تطبيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمى والتسامح بين جميع الأطياف والأديان تُعد تجربة فريدة وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية».

ثم التقى الوفد مع قيادات دينية مسكونية، ودار حوار حول مستقبل الشباب فى مصر، وآليات تمكينهم. كما دار حوار حول سد النهضة والفرص المتاحة أمام مصر فى هذا الشأن، وأكد الوفد أهمية التنمية فى إثيوبيا، وكذلك الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، ودور المجتمع الدولى فى تحقيق الاتفاقية الدولية فى هذا الشأن. وامتد الحوار ليشمل دور المرأة فى مصر وتأثيرها فى إحداث السلام المجتمعى، كما دار حوار حول الإرهاب وتأثيره على سيناء، وتناول الحوار أيضاً العلاقات الإسلامية المسيحية فى مصر وتحديات العيش المشترك.

والتقى الوفد ٦ من قيادات الكونجرس الأمريكى، ودارت الحوارات فى هذه اللقاءات حول قضايا الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل، وأهمية الوصول لاتفاقية عادلة فى قضية المياه، بما يضمن التنمية لكل من إثيوبيا والسودان ومصر.

والتقى الوفد فى حوار المائدة المستديرة مع مجلس كنائس كل أمريكا، ودار حوار حول الدور الذى يمكن أن تقوم به الكنائس الأمريكية فى الولايات المتحدة لدعم مصر فى قضية سد النهضة، وكذلك فى مواجهتها للإرهاب.

كما التقى الوفد أيضاً كاثرين كيسر، القائم بأعمال مدير مكتب مصر بالخارجية الأمريكية، ودار حوار مطول حول سد النهضة، وأكد الوفد أنه «يعبر عن صوت شعبى مصرى يشعر بقلق شديد تجاه عدم الاتفاق بشأن قضية سد النهضة».