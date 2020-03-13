رسلان: شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب كميات المياه دفعة واحدة

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة ما زالت ترفع حالة الاستعداد القصوى، وكل العاملين في الشركة متواجدون في الشوارع منذ الأمس للعمل على إزالة تجمعات المياه.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محافظات الدلتا تشهد أمطارا غزيرة جدا، ومحافظة الإسكندرية تشهد أمطارا غير مسبوقة، لافتا إلى شبكة الصرف لا تستطيع استيعاب كل هذه الكميات دفعة واحدة ولكن تستوعبها على فترات زمنية أطول.

وشرح رسلان أن المياه المتكونة في الشوارع ستستغرق وقتا حتى تتسرب من الشوارع وأماكن تجمعات المياه، موضحا أن الشبكات مصممة على قدرة معينة لسحب المياه ولكن إذا تخطت كمية المياه حجم هذه القدرة يستغرق وقتا لسحبه من التجمعات والشوارع.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.