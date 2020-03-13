صرف إعانات لأسر المتوفين جراء سقوط أجزاء من منازلهم بحلوان و15 مايو

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و15 مايو نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.